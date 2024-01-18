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Новости 11:11

В Петербурге новую группу мигрантов поставили на воинский учет

фото ЗакС политика В Петербурге новую группу мигрантов поставили на воинский учет

Пятнадцать уроженцев стран ближнего зарубежья, получившие российское гражданство, торжественно приняли присягу в здании УМВД по Невскому району Петербурга. Как сообщает региональный главк ведомства, на этой же церемонии их поставили на воинский учет.

Мигранты пообещали, среди прочего, защищать свободу и независимость РФ. По словам полковника полиции Сергея Уварова, они сделали "осознанный выбор".

В мероприятии участвовали в том числе представители военного следственного отдела СКР по Санкт-Петербургскому гарнизону.

фото: ГУ МВД по Петербургу (скриншот видео)


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