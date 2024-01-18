Бывшему главе администрации Морозовки дали условный срок

Всеволожский городской суд Ленобласти приговорил к трем с половиной годам условного срока бывшего главу администрации Морозовского городского поселения Сергея Пирюткова. Об этом сообщает региональное управление СК. Свою вину фигурант признал.

Эпизоды превышения должностных полномочий (ст. 286 УК) и злоупотребления (ст. 285 УК) должностными полномочиями датируются 2019-2021 годами. Преступления связаны с распределением земельных участков многодетным семьям. Вместо того, чтобы выделить 24 участка очередникам, он выставил их на продажу. Еще 3 таких участка он снял с регистрационного учета и тем самым нанес ущерб муниципальному бюджету как минимум на 3 млн рублей.

Наконец, Пирютков оформил на частное лицо земли лесного фонда, где впоследствии при капитальном строительстве были повреждены почвы. Ущерб от этих действий оценили более чем в 43 млн рублей.

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