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Новости 12:20

На проспекте Просвещения ограничат движение на три месяца

фото ЗакС политика На проспекте Просвещения ограничат движение на три месяца

В Петербурге анонсировали новые перекрытия и ограничения движения. Наибольшие неудобства испытают автомобилисты на севере города.

Речь идет прежде всего о полуторакилометровом отрезке проспекта Просвещения между его пересечениями с проспектом Культуры и Светлановским проспектом. Меры будут действовать с 20 января по 30 апреля. Более того, дополнительные ограничения на самом перекрестке Культуры и Светлановского введут с 20 января по 22 марта.

Как и в предыдущем случае, ремонт трамвайных путей негативно скажется и на интенсивности движения в западной части проспекта Просвещения, а именно на его пересечении с проспектом Энгельса. Здесь закончить работы планируют к 29 марта.

Наконец, на ближайшую неделю затруднен будет проезд транспорта по Малому проспекту Васильевского острова: от 16-17 линий до 20-21 линий. До следующей пятницы включительно здесь будут монтировать инженерные коммуникации.

Фото: ЗАКС.Ру


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