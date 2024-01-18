Количество жалоб на вывоз мусора в Петербрге сократилось на 15% в 2023 году

Заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Иван Казаков сообщил о снижении количества жалоб на вывоз мусора в 2023 году. Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС 18 января.

По словам Казакова, количество жалоб сократилось на 15% по сравнению с 2022 годом. Сколько именно обращений поступило, чиновник не уточнил. Количество же образованных отходов тоже увеличилось - на 11,7%, добавил чиновник. Он уточнил, что всего в 2023 году образовалось более 19 млн кубометров мусора.

Казаков отметил, что увеличение произошло из-за "вывода из тени" тех, кто ранее заключал договор на вывоз мусора с "серыми перевозчиками". Теперь же организации обращаются к единому оператору, рассказал чиновник.

Напомним, мусорная реформа в Петербурге стартовала в 2022 году. В самом начале ее действия жители города регулярно жаловались на невывоз мусора.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции ТАСС