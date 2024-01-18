НЭП: В новогодние праздники в Петербурге ежедневно более 260 раз не удавалось вывезти мусор из-за запаркованности баков

Генеральный директор "Невского экологического оператора" Екатерина Горшкова рассказала, что одной из главных проблем по вывозу отходов в Петербурге остается запаркованность контейнерных площадок. Об этом она рассказала 18 января на пресс-конференции ТАСС.

- Особенно в новогодние праздники ежедневно более 260 случаев фиксировалось неподъездов из-за припаркованных автомобилей. Понятно, что нам приходиось в этих случая 3-4 раза заезжать на контейнерную площадку, - сказала Горшкова.

Она добавила, что водители мусоровозов фиксируют ситуации, когда автомобиль мешает проехать к мусорным бакам. Затем эти данные передаются в государственную административно-техническую инспекцию для выписывания штрафов.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции ТАСС