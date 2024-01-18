ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:51

В 2023 году на ЗСД был совершен 71 млн поездок

фото ЗакС политика В 2023 году на ЗСД был совершен 71 млн поездок

В 2023 году на Западном скоростном диаметре (ЗСД) был зафиксирован в общей сложности 71 млн поездок, об этом 18 января сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

Также было выполнено 105,9 млн транзакций, что на 3,2% больше, чем в 2022 году. Этот показатель стал максимальным за 12 лет использования ЗСД. Чаще всего водители для оплаты использовали транспондер.

Максимальный дневной трафик был зафиксирован 12 мая 2023 года, когда пробки в Петербурге достигли восьми баллов. Однако наиболее активным был поток в августе 2023 года.

Самыми популярными участками ЗСД стали от КАД до набережной Макарова и от КАД до Богатырского проспекта.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама