В 2023 году на ЗСД был совершен 71 млн поездок

В 2023 году на Западном скоростном диаметре (ЗСД) был зафиксирован в общей сложности 71 млн поездок, об этом 18 января сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

Также было выполнено 105,9 млн транзакций, что на 3,2% больше, чем в 2022 году. Этот показатель стал максимальным за 12 лет использования ЗСД. Чаще всего водители для оплаты использовали транспондер.

Максимальный дневной трафик был зафиксирован 12 мая 2023 года, когда пробки в Петербурге достигли восьми баллов. Однако наиболее активным был поток в августе 2023 года.

Самыми популярными участками ЗСД стали от КАД до набережной Макарова и от КАД до Богатырского проспекта.

Фото: ЗАКС.Ру