Налоговая подала в суд на ТИК № 4 и ТИК № 25

Межрайонная инспекция ФНС России № 21 Петербурга подала иски к двум территориальным комиссиям города, следует из данных сайта Арбитражного суда. Ответчиками стали ТИК № 4 и ТИК № 25.

Судя по данным сайта суда, ФНС требует взыскать с территориального избиркома № 4 более 12,5 тысячи рублей, а с территориального избиркома № 25 - 26,9 тысячи рублей. Суть исковых требований в карточках дел не указана, только уточняется, что поданы заявления по статье о взыскании обязательных платежей и санкций.

Напомним, ТИК № 4 отвечает за проведение выборов в пределах муниципального образования "Полюстрово". ТИК № 25 организует голосование на территории МО "Пороховые".

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру