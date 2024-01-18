Подрядчик хочет взыскать с МО "Георгиевский" 4,6 млн рублей

Компания ООО "Стройтехмонтажпроект" 17 января подала иск в арбитражный суд Петербурга с требованием взыскать с местной администрации МО "Георгиевский" 4,6 млн рублей. Карточка дела опубликована на сайте суда. С чем именно связано исковое заявление, не указано.

Вероятно, компания решила обратиться в суд из-за одной из закупок, по которой выступала исполнителем. В августе 2023 года муниципалы заключили контракт со "Стройтехмонтажпроектом" на аналогичную сумму. Организация должна была выполнить работы по организации благоустройства территории, в частности, ремонт покрытий. В начале ноября МО в одностороннем порядке расторгло контракт.

У МО "Георгиевский" возникли претензии и к качеству выполняемых работ. Например, муниципалы направляли в компанию уведомление о нарушении, которое заключалось в том, что подрядчики укладывали асфальт без использования катка. В дальнейшем ни одно из нарушений якобы устранено не было.

"На 07.11.2023 года ни одно из ранее выявленных нарушений не устранено - неровности асфальтовой поверхности не устранены, демонтаж уложенного без применения катка асфальта не произведен, асфальт с применением катка не уложен. До настоящего времени работы с надлежащим качеством не выполнены и Заказчику не сданы", - говорится в решении о расторжении контракта.

ООО "СТМП" было зарегистрировано в январе 2023 года. Генеральным директором числится Михаил Сергеевич Петров.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру