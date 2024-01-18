В Петербурге запретили несколько сотен украинских сайтов

Петродворцовый районный суд Петербурга поддержал позицию прокурора из Ленобласти и запретил к распространению в России информацию на 633 украинских сайтах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В суде установили, что при переходе по каждой из ссылок на экране появляется информация, принадлежащая украинской хостинговой компанией Hostiko. Там же граждане РФ сталкиваются с мошенничеством. Вместо искомого контента они видят надпись "страница недоступна", однако это "не является признаком их неработоспособности в связи с использованием злоумышленниками CDN (сеть доставки контента)".

Суд удовлетворил прокурорский иск, напомнив, что в России запрещены пропаганда войны и разжигание ненависти и вражды.

Фото: ЗАКС.Ру