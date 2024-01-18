Авария лишила водоснабжения школу и больницу под Выборгом

В семитысячном городе Каменногорск Выборгского района Ленобласти 18 января прекратилась подача воды по семнадцати адресам. Их список представлен на сайте городской администрации: это здания по Ленинградскому шоссе и Березовой аллее.

Помимо пятнадцати многоквартирных домов, обращают на себя внимание Каменногорская среднеобразовательная школа и Каменногорская городская больница, тоже лишившиеся холодной воды.

До позднего вечера жителям пообещали организовать подвоз воды по трем адресам. Причина катаклизма - протечка на улице Бумажников, сообщает Леноблводоканал. Завершить аварийные работы планируют ближе к полуночи.

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