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Новости 19:01

Авария лишила водоснабжения школу и больницу под Выборгом

фото ЗакС политика Авария лишила водоснабжения школу и больницу под Выборгом

В семитысячном городе Каменногорск Выборгского района Ленобласти 18 января прекратилась подача воды по семнадцати адресам. Их список представлен на сайте городской администрации: это здания по Ленинградскому шоссе и Березовой аллее.

Помимо пятнадцати многоквартирных домов, обращают на себя внимание Каменногорская среднеобразовательная школа и Каменногорская городская больница, тоже лишившиеся холодной воды.

До позднего вечера жителям пообещали организовать подвоз воды по трем адресам. Причина катаклизма - протечка на улице Бумажников, сообщает Леноблводоканал. Завершить аварийные работы планируют ближе к полуночи.

фото: pixabay


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