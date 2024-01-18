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Новости 20:31

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварии с лазурным автобусом в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварии с лазурным автобусом в Петербурге

Дорожно-транспортное происшествие на севере Петербурга, случившееся накануне, привлекло внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он счел, что лобовое столкновение автобуса лазурного цвета, следовавшего по маршруту № 60, со столбом заслуживает возбуждения уголовного дела и отдал соответствующее поручение подчиненным в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Авария случилась на проспекте Просвещения. В ней пострадали пять человек, включая беременную женщину. На место происшествия вызвали скорую помощь, которая увезла травмированных в состоянии средней степени тяжести в медучреждения. 

Свою проверку инцидента также проводит прокуратура Калининского района.

Фото: ЗАКС.Ру


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