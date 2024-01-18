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Новости 20:55

Петербургские чиновники вызвали к себе троих нарушителей правил зимней уборки

фото ЗакС политика Петербургские чиновники вызвали к себе троих нарушителей правил зимней уборки

Одна из последних проверок качества зимней уборки в Петербурге выявила три нарушения, сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

По адресу улица Тельмана, 33, где находится сетевой продовольственный магазин, выявили заваленную снегом и мусором прилегающую территорию.

Другой тип нарушений обнаружился при осмотре одного из домов на проспекте Обуховской Обороны и одного из домов в Матисовом переулке. В обоих случаях на крыше скопились снежная шапка и объемные сосульки.

Лиц, ответственных за каждый из трех объектов, вызвали в инспекцию для составления административных протоколов. Это не освобождает их от необходимости оперативно устранить нарушения.

фото: ГАТИ


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