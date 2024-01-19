В Петербурге скончался основатель ЕУ Борис Фирсов

Социолог, основатель Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) Борис Фирсов скончался на 95-году жизни, сообщил вечером 18 января депутат Заксобрания Борис Вишневский.

"Ушел Борис Максимович Фирсов, социолог и мыслитель, умный и глубокий человек, бывший ректор Европейского университета", — написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Фирсов родился в 1929 году в Саранске, в 1960-е годы возглавлял Ленинградскую студию телевидения. Был уволен со своего поста из-за передачи с критикой советской топонимики. В дальнейшем стажировался в Лондонской школе экономики и защитил кандидатскую диссертацию "Социальные проблемы телевидения". Работал в Институте этнографии АН СССР.

После распада СССР Фирсов возглавил организационный комитет по созданию Европейского университета, а затем стал первым ректором нового вуза. Свой пост он занимал с 1994 по 2003 год, в дальнейшем стал почетным ректором вуза.

Фото: eusp.org