Госорганам могут запретить рекламироваться в запрещенных соцсетях

В Государственную думу может быть внесен законопроект о запрете государственным органам размещать рекламу в запрещенных на территории России социальных сетях, сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на замглавы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина.

Работу запрещенных соцсетей Горелкин уподобил даркнету — теневому сегменту Сети, в котором может распространяться различного рода запрещенная информация. К числу подобных ресурсов относятся заблокированные в России Instagram* и Facebook*.

По версии парламентария, Instagram* не сотрудничает с российскими властями и потому совершаемые на его площадке преступления могут оставаться безнаказанными. При этом ресурс по-прежнему используют для размещения рекламы некоторые чиновники и государственные органы, отметил он.

"Мы сейчас готовим законопроект о запрете государственным организациям дотировать запрещенные в России соцсети, размещать в них рекламу", — поведал Горелкин в связи с этим.

Парламентарий уточнил, что проект может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. При этом он не стал распространяться о том, какие санкции планируется применять к чиновникам за рекламу в запрещенных соцсетях.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook* и Instagram*, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Фото: ЗАКС.Ру