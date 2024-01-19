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Новости 11:27

В Петербурге задержали студента по делу о нападениях на банкоматы с топором

фото ЗакС политика В Петербурге задержали студента по делу о нападениях на банкоматы с топором

Петербургские полицейские задержали 21-летнего студента, заподозренного в агрессивном поведении, которое выразилось в порче чужой собственности.

В среду вечером на четверокурсника пожаловались находившиеся в отделении банка в Приморском районе, рассказав, что молодой человек крушит банкоматы с использованием топора. Вскоре силовикам рассказали, что некто в том же районе бьет топором припаркованные автомобили. Правоохранители побывали по обоим адресам и зафиксировали характерные повреждения имущества.

Тем же вечером на Богатырском проспекте студента задержали. Ему инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК). О мотивах предполагаемого злоумышленника пока ничего не сообщается.

Фото: ЗАКС.Ру


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