Мобилизованного псковича во второй раз осудили за оставление части

Псковский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии местного жителя Илью Гаврилова, призванного в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года.

Его повторно признали виновным в самовольном оставлении воинской части без уважительной причины (ч. 5 ст. 337 УК). Новый приговор вынесен с учетом неотбытого предыдущего наказания. Свою вину Гаврилов признал и раскаялся в совершенном проступке.

В первый раз за аналогичное деяние мужчина получил два года условно, о чем напомнила "Псковская губерния". Тогда при вынесении сравнительно мягкого приговора суд принял во внимание факт полученного ранения и наличие у военнослужащего беременной супруги.

Фото: ЗАКС.Ру