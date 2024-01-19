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Новости 12:25

Мобилизованного псковича во второй раз осудили за оставление части

фото ЗакС политика Мобилизованного псковича во второй раз осудили за оставление части

Псковский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии местного жителя Илью Гаврилова, призванного в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. 

Его повторно признали виновным в самовольном оставлении воинской части без уважительной причины (ч. 5 ст. 337 УК). Новый приговор вынесен с учетом неотбытого предыдущего наказания. Свою вину Гаврилов признал и раскаялся в совершенном проступке.

В первый раз за аналогичное деяние мужчина получил два года условно, о чем напомнила "Псковская губерния". Тогда при вынесении сравнительно мягкого приговора суд принял во внимание факт полученного ранения и наличие у военнослужащего беременной супруги.

Фото: ЗАКС.Ру


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