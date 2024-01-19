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Новости 13:17

За год один процент от всех проб воды в Петербурге дал превышение по железу

фото ЗакС политика За год один процент от всех проб воды в Петербурге дал превышение по железу

Петербургский Водоканал подвел итоги проверок питьевой воды, проведенных за прошлый год. В очередной раз подтвердилось ее высокое качество, отмечается на сайте Смольного.

Состав воды анализируют почти по ста показателям. Всего в ушедшем году отобрали 15 тысяч проб. С ними специалисты провели более 122 тысяч исследований.

По результатам экспертизы отклонения от нормативов выявили лишь в 168 случаях. В каждом из них превышена концентрация железа. Сотрудники Водоканала объясняют этот феномен изменением гидравлических режимов на водораспределительной сети.

фото: gov.spb.ru


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