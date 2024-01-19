Ночь на воскресенье пройдет под знаком "желтой" погодной угрозы

Правительство Петербурга сообщило 19 января об объявлении "желтого" уровня погодной угрозы из-за ожидаемых морозов в ночь с субботы на воскресенье. Согласно прогнозам, температура воздуха может опуститься ниже -20 градусов.

"По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 20 января до 08 часов 21 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха", — сообщили в Смольном.

Местами температура может составить -22 градуса в ночь на воскресенье.

Автомобилистов попросили по возможности воздержаться от поездок или же, по крайней мере, соблюдать особую осторожность в дороге. Также к аккуратности призвали и пешеходов.

Фото: ЗАКС.Ру