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Ночь на воскресенье пройдет под знаком "желтой" погодной угрозы

фото ЗакС политика Ночь на воскресенье пройдет под знаком "желтой" погодной угрозы

Правительство Петербурга сообщило 19 января об объявлении "желтого" уровня погодной угрозы из-за ожидаемых морозов в ночь с субботы на воскресенье. Согласно прогнозам, температура воздуха может опуститься ниже -20 градусов.

"По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 20 января до 08 часов 21 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха", — сообщили в Смольном.

Местами температура может составить -22 градуса в ночь на воскресенье.

Автомобилистов попросили по возможности воздержаться от поездок или же, по крайней мере, соблюдать особую осторожность в дороге. Также к аккуратности призвали и пешеходов.

Фото: ЗАКС.Ру


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