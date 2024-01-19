По коррупционному делу арестован замминистра здравоохранения Подмосковья

Тверской суд Москвы отправил под арест заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова, о чем сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Под стражей его будут держать до 17 марта.

Чиновника обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). На сайте министерства в структуре этого органа власти Захаров уже не фигурирует ни в каком качестве. Известно, что он отвечал за капитальный ремонт медучреждений.

"Лента.ру" со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что госслужащего задержали во вторник сотрудники ФСБ. По версии следствия, он получил взятку в размере 150 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру