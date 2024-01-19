Депутат Бурматов заинтересовался скандалом с выброшенным из поезда котом

Глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов обратил внимание на разрастающийся скандал вокруг проводницы РЖД. Женщину заподозрили в том, что она выбросила из поезда кота, которого посчитала бесхозным. В действительности же его заснувший хозяин находился в одном из купе. Вместе с животным он ехал из Екатеринбурга в Тихвин.

По мнению депутата, в случае самого неблагоприятного развития событий (смерти домашнего животного) действия проводницы могут подпасть под уголовную ответственность.

"Все равно, что нечаянно человека ссадить с поезда или имущество чужое выбросить из вагона, потому что тебе показалось, что оно ничье. Это что за подход?" - возмутился он в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Прежде всего Бурматова интересует судьба кота по кличке Твикс.

По сведениям радиостанции, полиция отказалась возбуждать дело по статье "самоуправство". Тем временем, РЖД начала служебную проверку нашумевшего инцидента. РЕН ТВ сообщает, что скандал уже изучает транспортная прокуратура.

фото: duma.gov.ru