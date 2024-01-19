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Новости 19:10

У Соловецкого камня прошел пикет памяти Маркелова и Бабуровой

фото ЗакС политика У Соловецкого камня прошел пикет памяти Маркелова и Бабуровой

Петербургский активист Виталий Иоффе вечером 19 января встал в одиночный пикет в память пятнадцатой годовщины со дня резонансного убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. Акцию у Соловецкого камня, включившую в себя возложение цветов, осветило издание RusNews.

В Москве на акцию памяти Маркелова и Бабуровой вышел председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков и члены столичного отделения его партии.

В СМИ убийство нередко освещалось как расправа неонацистов над общественными деятелями, известными своей антифашистской позицией. Главный фигурант дела об убийстве Никита Тихонов получил пожизненный срок, а его сообщнице Евгении Хасис из движения БОРН дали 17 лет заключения. 

На момент гибели Маркелову было 34 года, а Бабуровой — 25.

Фото: ЗАКС.Ру


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