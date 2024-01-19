Агапитова предложила отказаться от понятия "психоневрологический интернат"

В ходе очередного визита в петербургский психоневрологический интернат № 9 городской омбудсмен Светлана Агапитова провела первый в своей практике прием граждан в этом учреждении. Она выслушала истории одиннадцати подопечных и сделала преимущественно критические выводы о работе городских ПНИ. Отчет о мероприятии представлен на сайте омбудсмена.

Одна из поднятых проблем — фактическая невозможность эффективно распоряжаться собственностью обитателей интернатов, пока они проходят реабилитацию.

"Как правило, их квартиры в "убитом" состоянии, и сдать их в аренду невозможно. Они просто стоят, а зачастую и копят долги по "коммуналке". Так почему нельзя отработать механизм, который позволяет делать ремонт в счет будущего дохода?" - задалась вопросом Агапитова.

Не нравится ей и то, что в основном к ПНИ относятся как к больнице и как к чему-то вынужденному и временному, хотя для многих это место сродни постоянному дому.

"Нужно стремиться к созданию более уютной, домашней обстановки не только в бытовом плане, но и в смысле восприятия", - считает чиновница.

Первым шагом в нужном направлении для правозащитницы уже стал бы отказ от понятия "психоневрологический интернат", которое для нее звучит слишком пугающе.

фото: ombudsman.spb.ru