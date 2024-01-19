Кабмин хочет ввести обязательный консульский учет для релокантов

Российское правительство подготовило и утвердило новый документ, посвященный соотвечественникам, который живут за границей. Имеющий форму целой концепции, он рассчитан на два календарных года, о чем пишет 19 января РБК.

Начиная со следующего лета чиновники хотят ввести обязательный консульский учет для всех эмигрантов и релокантов. Также к числу запланированных мероприятий относится уточнение правового статуса таких граждан.

К тому времени кабмин хочет организовать обязательный учет биометрических данных россиян, осевших за рубежом. Создание их цифрового профиля - межведомственный проект, дедлайн которого истекает в декабре.

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