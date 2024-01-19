Социолога и философа Григория Юдина* признали иноагентом

Минюст в пятницу 19 января обновил реестр иностранных агентов. В него включили пять человек и два юрлица.

Новый юридический статус получили социолог и философ Григорий Юдин*, политическая и экологическая активистка Евгения Чирикова**, бывший депутат Смоленской областной думы Владислав Живица***, блогер Владислав Олейник****, журналистка Лола Тагаева*****, лекторий "Живое слово"****** и организация "Комитет ингушской независимости"*******.

"Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине", - говорится о причинах включения в список Юдина*, остающегося, в отличие от остальных перечисленных граждан, жить и работать в России.

В вину лекторию "Живое слово"****** поставили активное сотрудничество с иноагентами.

Вместе с тем иноагентского статуса лишили некоммерческое партнерство "Институт развития прессы – Сибирь".

*Минюст внес Григория Юдина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Евгению Чирикову в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Владислава Живицу в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Владислава Олейника в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Лолу Тагаеву в единый реестр иноагентов

******Минюст внес лекторий "Живое слово" в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес лекторий "Комитет ингушской независимости" в единый реестр иноагентов

фото: Лекторий Живое слово******. Тверь / YouTube (скриншот видео)