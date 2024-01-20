Финский залив в Репино во второй раз после Нового года окрасился в желтый цвет

Экоактивисты из петербургской "Зеленой коалиции" и неравнодушные жители Курортного района во второй раз за январь обратили внимание на аномальный цвет воды в Финском заливе. Речь идет об акватории в районе пляжа "Чудный" в Репино.

Вода здесь вновь приобрела грязно-желтый оттенок накануне, 19 января. Поскольку у берега залив зимой полностью промерзает, активисты исключают, что проблему можно искать на дне. Впервые этот неприятный феномен заметили сразу по окончании новогодних праздников. Характерно, что грязная вода при сильнейших морозах не замерзала. В начале недели на пляже провели инспекцию сотрудники Роспотребнадзора.

В комментариях к свежей публикации "Зеленой коалиции" развернулась полемика. Подозревающим, что проблема может корениться в прорыве канализации, возражают считающие, что подобное природное явление нередко встречается при сильном ветре.

фото: Зеленая коалиция Петербурга / ВКонтакте