Треть всех заключенных браков в Петербурге в прошлом году пришлась на туристов

Петербургские чиновники представили статистику по бракам, заключенным в городе за весь предыдущий год. Образовали официальную семью в 2023 году более 51,5 тысячи пар, сообщает сайт Смольного. Примечательно, что треть от этого числа (17,4 тысячи браков) составили семьи, созданные гостями города.

"Многие специально приезжают, чтобы сыграть свадьбу в Северной столице. Наши прекрасные Дворцы бракосочетания, реки и каналы, площади и скверы во все времена влекли влюбленных", - считает губернатор Александр Беглов.

Наиболее востребована процедура вступления в брачный союз была в ушедшем году востребована в августе (6 653 случая). Вместе с последним месяцем лета тройку составили июль (6 257) и сентябрь (6 101).

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