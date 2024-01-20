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Новости 16:30

За четыре последних года в России взяли 7 млн ипотечных кредитов

фото ЗакС политика За четыре последних года в России взяли 7 млн ипотечных кредитов

Начиная с 2020 года в России предоставили примерно 7 млн ипотечных кредитов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на профильного вице-премьера Марата Хуснуллина, выступившего на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия".

По сведениям чиновника, более трети от приведенного показателя, а именно 2,4 млн кредитов граждане получили при помощи государства. За все четыре года так называемый ипотечный портфель достиг 18 трлн рублей.

Ранее правительство озвучило "ипотечные" цифры за прошлый год: тогда кредит взяли на сумму (7,8 трлн рублей), в полтора раза превосходящую показатель 2022 года.

фото: pixabay


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