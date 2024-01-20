Автобусы из Петербурга в Эстонию будут ходить вопреки закрытому КПП

Автобусные компании, осуществляющие рейсы из Петербурга в Эстонию, нашли способ обхода такого препятствия, как закрытый на реконструкцию контрольно-пропускной пункт в Ивангороде.

Как пишет РБК Петербург, с 1 февраля для перевозок пассажиров будет применяться новая логистическая модель. Это подтвердили журналистам представители транспортных компаний Lux Express и Baltic Shuttle.

Суть в том, что пассажиров будут высаживать в Ивангороде, после чего они должны будут самостоятельно перебраться с багажом через погранконтроль по пешеходному переходу. На другой стороне их встретит новый автобус компании.

Начиная с 1 февраля Lux Express будет выполнять по три ежедневных рейса из Петербурга в Таллин и обратно.

Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) в приграничном Ивангороде закрыли на ремонт в ноябре.

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