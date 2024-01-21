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Новости 10:22

В Ленобласти произошел пожар в терминале "Новатэк"

фото ЗакС политика В Ленобласти произошел пожар в терминале "Новатэк"

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошел пожар в терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга, об этом ночью 21 января в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Отмечается, что сотрудники терминала были эвакуированы. К ликвидации пожара были привлечены силы МЧС и Леноблпожспаса.

Также Дрозденко заявил, что в связи с произошедшим в Кингисеппском районе Ленобласти введен режим повышенной готовности. Также ночью глава администрации района Юрий Запалатский собрал заседание оперативного штаба.

Дрозденко добавил, что к месту пожара были отправлены специалисты администрации области по его поручению. 

На данный момент пожар смогли локализовать, тушение продолжается. Причины возгорания не уточняются.

Фото: Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко


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