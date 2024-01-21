Беглов и Бельский поздравили военных инженеров с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский обратились к петербуржцам в День инженерных войск, об этом 21 января сообщили в пресс-службе Смольного, а Бельский написал обращение в своем Telegram-канале.

Александр Беглов поздравил с праздником военнослужащих, ветеранов, ученых, конструкторов и других причастных к оборонно-промышленному комплексу.

"На протяжении веков России приходилось вести ожесточённые, судьбоносные сражения. Победы в них были одержаны благодаря мужеству и героизму наших солдат, превосходству военной техники, которую создавали наши инженеры", – сказал Беглов.

Как отметил спикер Александр Бельский, император Петр Великий открыл школу Пушкарского приказа более 320 лет назад, что и стало началом в истории инженерных войск.

"Строительство укреплений, подготовка штурмов и осад, прокладка путей через минные поля – вклад военных инженеров в победы Русского оружия неоценим", – отметил Бельский.

В конце своих обращений губернатор и парламентарий поблагодарили тех, кто служит в инженерных войсках, и пожелали им новых успехов в служении Отечеству.

Фото: ЗАКС.Ру