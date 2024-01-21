Полиция Петербурга задержала 15-летнего рэпера Baby Melo на его концерте в "Гигант Холле"

Петербургские правоохранители 20 января посетили концерт 15-летнего рэпера Baby Melo из Грузии в зале "Гигант Холл" в Калининском районе из-за жалоб на нарушение общественного порядка, об этом 21 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В правоохранительных органах уточнили, что в зале на Кондратьевском проспекте молодые люди громко ругались матом и демонстрировали признаки опьянения.

В общей сложности полиция Петербурга задержала 23 молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. В отношении них составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве (ст.20.1 КоАП РФ), о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ), о распитии спиртного в запрещенных местах (ст.20.20 КоАП РФ) и об употреблении алкоголя несовершеннолетними (ст.20.22 КоАП РФ).

После задержания и составления протоколов подростков отдали родственникам. Среди задержанных был и сам 15-летний музыкант, об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Фото: ЗАКС.Ру