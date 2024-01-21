Бастрыкин заинтересовался нападением на 18-летнего петербуржцы у "Жемчужной плазы"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о подробностях произошедшего возле торгового комплекса "Жемчужная плаза" в Красносельском районе, рядом с которым подростки напали на 18-летнего горожанина, об этом 21 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

По предварительной информации, в пятницу, 19 января, толпа подростков потребовали с петербуржца отдать деньги, которые он якобы должен, а после этого попросили отдать одежду и угрожали стрельбой. Однако от молодого человека поступил отказ, тогда один из группы подростков выстрелил ему в лицо.

Потерпевший попытался убежать, но один из хулиганов догнал его, снял куртку и убежал. Теперь петербуржцу требуется пластика.

Следственный комитет проводить доследственную проверку по факту случившегося.

Фото: пресс-служба СК РФ