В ночь с 22 на 23 января в Петербурге разведут шесть мостов

В Петербурге разведут мосты для пропуска двух ледоколов, об этом 22 января сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Разводку произведут в ночь с понедельника на вторник, с 22 на 23 января. Всего будет разведено шесть мостов Невы и Большой Невы для пропуска двух ледоколов.

Мост Александра Невского будет разведен с 2:20 до 5:10, Большеохтинский мост с 2:00 до 5:00, Литейный мост с 1:40 до 4:45, Троицкий мост с 1:20 до 4:50, Дворцовый мост с 1:10 до 4:55 и Благовещенский мост с 1:25 до 5:00.

В "Мостотресте" отметили, что поскольку график предварительный, время разводки может быть изменено. Изменения можно узнать в социальных сетях и на сайте "Мостотреста".

Фото: unsplash.com