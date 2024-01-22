Невский суд отправил в колонию бывшего участкового за мошенничество с квартирами

Бывший участковый уполномоченный Александр Виноградов отправится в колонию за совершение ряда преступлений, решил Невский районный суд Петербурга. Из двух его подельников одному также предстоит реальное лишение свободы, а второму назначили условный срок, сообщила 22 января объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Виноградова обвиняли в двух эпизодах мошенничества с квартирами (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), похищении важных документов (ч. 2 ст. 325 РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК ФР). Второй подсудимый Марат Бекалдиев обвинялся в двух эпизодах мошенничества с жильем, а третий, Роман Харитонов, в одном.

Обвинение утверждало, что участковый 23-го отдела полиции Виноградов не позднее марта 2021 года выяснил, что в одной из квартир дома по проспекту Большевиков проживает не имеющая родственников пенсионерка. Вместе с Бекалдиевым и Харитоновым он вступил в сговор по незаконному приобретению прав на жилье. Виноградов должен был снабжать подельников информацией, Бекалдиеву следовало втереться в доверие к петербурженке и координировать общие действия, а Харитонов должен был приискать посредников при продаже жилья третьим лицам.

Также Виноградова обвинили в хищении паспорта и СНИЛС у другой петербурженки ради мошенничества с квартирой. Вместе с Бекалдиевым он приобрел право на жилье в доме по улице Дыбенко, где была зарегистрирована потерпевшая, сообщили в пресс-службе судов.

Своими действиями обвиняемые причинили ущерб первой жертве на 7,8 миллиона рублей. Во втором случае урон на 4,8 миллиона рублей понес непосредственно Петербург.

Помимо этого, Виноградова обвиняли в двух отказах возбудить уголовное дело по жалобе петербуржца о нападении на него неустановленного лица. После первой проверки полицейский якобы просил заявителя забрать жалобу. Затем, по результатам дополнительной проверки, он вынес повторное постановление об отказе в возбуждении дела. Решение было признано незаконным, позже уголовное дело было возбуждено.

Виноградов вину не признал ни по одному из эпизодов, Бекалдиев признал вину частично, а Харитонов — в полном объеме. Бывшего полицейского приговорили к 7,5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и лишением звания капитана полиции. Бекалдиева приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей, Харитонову назначили три года условно с аналогичным испытательным сроком.

Фото: ЗАКС.Ру