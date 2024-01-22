В Петербурге маткапитал хотят разрешить тратить на реконструкцию дома блокированной застройки

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Всеволод Беликов, Денис Четырбок и Олег Милюта подготовили законопроект об изменении правил использования материнского капитала. Документ опубликован на сайте городского парламента.

Согласно законопроекту, маткапитал хотят разрешить тратить на реконструкцию дома блокированной застройки. Речь идет о таком типе строительства, когда дома стоят вплотную друг к другу боковыми стенами.

В материалах к документу депутаты указывают, что в Градостроительном кодексе понятия "объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом)" и "дом блокированной застройки" разделены. При этом, у таких строений сходные характеристики, отметили парламентарии:

"Так, граждане, имеющие жилой дом, и граждане, имеющие дом блокированной застройки, фактически находятся в одинаковом положении, получают сертификат на материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге и намереваются использовать его в целях улучшения жилищных условий, однако если первые имеют возможность направить средства материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге на реконструкцию своего дома, то вторые такой возможности лишены".

Получается, что для людей, владеющих практически одинаковой недвижимостью, устанавливаются неравные возможности. Для изменения этого и подготовлен законопроект, написали депутаты.

Напомним, ранее парламентарии подготовили аналогичный законопроект. В том документе, маткапитал хотят разрешить тратить на платные услуги стоматологов и офтальмологов для родителей.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру