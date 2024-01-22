Блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил создательницу "Марафона желаний" Елену Блиновскую под стражу, об этом 22 января сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Также в понедельник, 22 января, в отношении Блиновской возбудили еще одно уголовное дело по факту двух эпизодов преступлений по статье о неправомерном обороте средств платежей организованной группой (ч.2 ст.35, ч.1 ст.187 УК РФ).

Причиной заключения Блиновской в СИЗО суд назвал неоднократное нарушения меры пресечения в виде домашнего ареста. Блогер пробудет в следственном изоляторе до 26 апреля 2024 года.

Елену Блиновскую взяли под стражу в зале суда.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы