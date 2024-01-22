Чебыкин и Гладунов отвезли валенки бойцам "Ленинградского полка"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин и Юрий Гладунов на Крещение в очередной раз отвезли партию с гуманитарным грузом в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба парламента 22 января. Это уже 11-я поездка депутатов в зону СВО. Депутаты привезли бойцам валенки, дизель-генераторы, спецсредства, а также подарки и награды отличившимся.

– Мы, наверное, уже не гости. Гости приезжают, а потом уезжают и не возвращаются. А мы уже одиннадцатый раз здесь. Поэтому позвольте от лица губернатора Александра Дмитриевича Беглова и председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Николаевича Бельского поздравить вас с Крещением, поблагодарить за службу и сказать, что все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что вы защищаете не просто нашу землю, вы защищаете всех, кто находится в тылу. Низкий вам поклон! – приводит обращение Чебыкина к военным пресс-служба ЗакСа.

В пресс-службе добавили, что в честь православного праздника Чебыкин и командир "Ленинградского полка" Михаил Коган окунулись в крещенскую прорубь. Окунулся ли Гладунов — в пресс-релизе не сообщается. Также петербургские депутаты посетили госпиталь и город Краснодон в Луганской области.

Константин Леньков / Фото Законодательное собрание Петербурга