Фигурант дела о подложных медсправках получил в Петербурге реальный срок

Московский районный суд Петербурга огласил приговор Александру Качене по делу об изготовлении подложных документов об установлении инвалидности, сообщила 22 января объединенная пресс-служба судов. Уголовное дело против фигуранта рассматривали по статье о получении крупных взяток группой лиц (пп. а, в ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Каченя создал организованную группу, которая содействовала присвоению желающим фиктивной инвалидности за деньги. Так, в период с октября 2019 по май 2020 года к нему обратился бывший замначальника СО ОМВД России по Колпинскому району. Последний знал, что при установлении инвалидности в течение года после увольнения он получит право на выплату страховки. Каченя взялся содействовать полицейскому и обеспечил ему госпитализацию в Ломоносовскую больницу имени Юдченко с проведением обследований и составления фиктивных медицинских документов о наличии у пациента инвалидности III степени.

На основании подложных документов полицейский после увольнения получил 688 тысяч рублей в качестве страховой выплаты. Каченя за свои услуги получил 350 тысяч рублей, которые распределил с подельниками.

Также обвиняемому инкриминировались пять других эпизодов получения взяток на общую сумму немногим более полутора миллионов рублей.

"Каченя вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве", — отметили в судебной пресс-службе.

Суд назначил Качене 3,5 года колонии строгого режима.

Фото: ЗАКС.Ру