Комтранс провел первый рейд среди водителей такси

Сотрудники петербургского комитета по транспорту провели первый рейд среди водителей легковых такси. Мероприятие провели в Невском районе совместно с ГИБДД и другими членами Межведомственной транспортной комиссии, отметили в комитете 22 января.

"Проверили водителей такси на соблюдение ими требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и их багажа легковым такси, вступившего в силу в Петербурге с 1 сентября 2023 года", — говорится в сообщении комтранса.

Чиновники пообещали, что в дальнейшем подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

Всего среди подвергнутых проверке водителей удалось выявить пятерых нарушителей. Так, в одном случае перевозчик работал на машине без специальных фонаря и раскраски, в другом — машина числилась в реестре легковых такси, но у перевозчика не было разрешения на деятельность. В третьем случае у водителя отсутствовало разрешение на перевозку пассажиров и багажа, его машину изъяли и отвезли на штрафстоянку.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"