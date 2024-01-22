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Новости 22 января, 20:39

Комтранс провел первый рейд среди водителей такси

фото ЗакС политика Комтранс провел первый рейд среди водителей такси

Сотрудники петербургского комитета по транспорту провели первый рейд среди водителей легковых такси. Мероприятие провели в Невском районе совместно с ГИБДД и другими членами Межведомственной транспортной комиссии, отметили в комитете 22 января.

"Проверили водителей такси на соблюдение ими требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и их багажа легковым такси, вступившего в силу в Петербурге с 1 сентября 2023 года", — говорится в сообщении комтранса.

Чиновники пообещали, что в дальнейшем подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

Всего среди подвергнутых проверке водителей удалось выявить пятерых нарушителей. Так, в одном случае перевозчик работал на машине без специальных фонаря и раскраски, в другом — машина числилась в реестре легковых такси, но у перевозчика не было разрешения на деятельность. В третьем случае у водителя отсутствовало разрешение на перевозку пассажиров и багажа, его машину изъяли и отвезли на штрафстоянку.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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