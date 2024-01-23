Вокалист Marksheider Kunst Ефременко скончался в Петербурге

Вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Петербурге 22 января, говорится в посте на странице коллектива во "ВКонтакте". Музыкант не дожил один день до своего 52-летия.

"Серега сегодня ушел от нас во второй половине дня", — гласит сообщение в паблике группы.

О причинах смерти ничего не сообщалось.

По данным "Фонтанки", смерть Ефременко наступила в Покровской больнице. Самочувствие музыканта было неважным с минувшего декабря, утверждает издание. В Свою очередь, "Известия" говорят, что смерть Ефременко могла наступить на фоне хронических заболеваний.

Группа Marksheider Kunst была основана в 1992 году студентами петербургского Горного университета. Музыканты играли в таких стилях, как ска, рокабилли, регги и прочие. Из музыку можно услышать в фильмах "Питер FM", "Кислород" и других.

Фото: страница Сергея Ефременко во "ВКонтакте"