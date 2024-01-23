В Петербурге обнаружили двух зараженных оспой обезьян

В Петербурге выявлены два случая оспы обезьян, сообщили 22 января в региональном управлении Роспотребнадзора. Заболевшими оказались прибывшие из Китая туристы.

"Заболевание диагностировано у двух мужчин, вернувшихся из туристической поездки в административный округ Гонконг (Китайская Народная Республика)", — рассказали в ведомстве.

Пациенты были госпитализированы с характерными для заболевания симптомами, их жизни ничто не угрожает.

Роспотребнадзор приступил к расследованию сразу же после появления сведений о заболевании. Ведомство организовало проведение противоэпидемических мероприятий и определило круг лиц, контактировавших с больными. Эти граждане находятся под медицинским наблюдением.

По сообщению ведомства, возможность дальнейшего распространения инфекции предотвращена.

Фото: ЗАКС.Ру