Путин определил статус многодетной семьи в России

Президент Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей, в том числе определяющий их статус в России. Документ опубликован 23 января на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно", — говорится в тексте указа.

Документ определяет, что меры соцподдержки многодетным семьям будут предоставляться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или же 23 лет при условии его обучения на очной форме. Многодетным семьям гарантируются государственные пособия и выплаты в связи с рождением детей, а также поддержка в сфере трудовых отношений, досрочное назначение пенсий многодетным матерям и иные меры.

Также президент поручил правительству установить единый образец удостоверения для многодетных семей и обеспечить ведение банка данных о таких семьях.

Фото: Kremlin.ru