В Петербурге молодую мать обвинили в убийстве младенца

Петербургские правоохранители официально предъявили обвинение 23-летней жительнице города, проходящей по уголовному делу об убийстве (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК) собственного ребенка.

Фигурантка полностью признала свою вину, сообщает пресс-служба ведомства. СК ходатайствовал о ее заключении под стражу.

Восьмимесячную девочку, которая не хотела спать, по официальной версии, задушили подушкой в квартире дома по Тихоокеанской улице. Молодая женщина попыталась скрыть следы содеянного. Более чем через сутки после совершения преступления она сигнализировала правоохранителям об обнаружении тела дочки, которую якобы оставляла со знакомой.

У обвиняемой также есть сын, который живет по другому адресу вместе с отцом.

фото: СК по Петербургу