В Петербурге вынесли приговор за поддержку сирийских террористов

Второй Западный окружной военный суд в Петербурге назначил двенадцать лет заключения Равшану Хакимову (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). 62-летнего мужчину преследуют по целому набору экстремистских и террористических статей, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности.

Фигуранта, родившегося в Узбекистане, признали виновным в содействии и публичном оправдании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.2 УК) за поддержку сирийской организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Кроме того, в обвинительный приговор, вступивший в законную силу, вошли призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) и реабилитация нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК).

Первые три года Хакимов проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

*Группировка признана террористической и запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру