Прокуратура потребовала продать с торгов нелегальный хостел на Гороховой улице

В Петербурге прокуратура обратилась с представлением в администрацию Адмиралтейского района из-за жалобы на нелегально оборудованный хостел. Как сообщили в надзорном ведомстве, от чиновников потребовали организовать торги для продажи помещения.

Как сообщили в городской прокуратуре, полученная жалоба касалась нелегально оборудованного хостела в одной из квартир дома № 39 по Гороховой улице. В ходе проверки удалось подтвердить озвученные в обращении претензии, а заодно и установить "грубые недостатки при содержании общего имущества дома".

По результатам проверки прокурор обратился в районную администрацию с требованием направить в суд иск к собственнику апарт-отеля о продаже помещения с торгов. Основанием для этого было указано ненадлежащее содержание жилья.

"В адрес генерального директора управляющей организации также внесено представление с требованием о проведении ремонта общедомового имущества", — говорится в собщении ведомства.

Исполнение требований находится на контроле у районной прокуратуры.

Фото: ЗАКС.Ру