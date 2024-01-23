Полтавченко стал главой Попечительского совета РАНХиГС в Петербурге

На первом в нынешнем году заседании Совета Президентской академии в Петербурге его члены единогласно поддержали кандидатуру бывшего губернатора Георгия Полтавченко на должность нового главы Попечительского совета вуза. Об этом написал "Петербургский дневник".

На новом месте государственный деятель будет, помимо координации работы совета, разрабатывать научные и образовательные инициативы, заниматься материально-техническими вопросами.

В своем выступлении экс-чиновник, поблагодарив собравшихся за доверие, отметил, что давно знает большинство своих будущих коллег.

"Сегодня России без мощного народного хозяйства и грамотной и профессиональной государственной службы не обойтись", - произнес 70-летний Полтавченко.

Среди реализуемых вузом проектов он выделил воссоздание Царскосельского лицея.

Георгий Полтавченко возглавлял петербургское правительство с 2011 по 2018 годы.

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