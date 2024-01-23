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Новости 13:36

Суд в Петербурге закрыл дело активиста Иоффе о дискредитации армии

фото ЗакС политика Суд в Петербурге закрыл дело активиста Иоффе о дискредитации армии

Выборгский районный суд Петербурга закрыл административное дело в отношении активиста Виталия Иоффе. Ранее силовики составили на него протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Поводом для преследования петербуржца стал его комментарий медиапроекту RusNews, который он дал в День памяти жертв политических репрессий.

Как сообщает RusNews, на заседании судья вступила в полемику с представителем МВД относительно понятия военной спецоперации и его синонимов. В итоге производство прекратили за отсутствием состава правонарушения.

Фото: ЗАКС.Ру


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