Суд в Петербурге закрыл дело активиста Иоффе о дискредитации армии

Выборгский районный суд Петербурга закрыл административное дело в отношении активиста Виталия Иоффе. Ранее силовики составили на него протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Поводом для преследования петербуржца стал его комментарий медиапроекту RusNews, который он дал в День памяти жертв политических репрессий.

Как сообщает RusNews, на заседании судья вступила в полемику с представителем МВД относительно понятия военной спецоперации и его синонимов. В итоге производство прекратили за отсутствием состава правонарушения.

Фото: ЗАКС.Ру