Матвиенко пообещала внести законопроект о статусе священников на СВО

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с патриархом Кириллом в здании верхней палаты анонсировала скорое внесение законопроекта, касающегося условий пребывания священников в зоне военной спецоперации. Законотворцам при составлении документа, по ее словам, понадобятся консультации с предстоятелем РПЦ.

"Обещаю, что мы в ближайшее время внесем законопроект о статусе священников, представителей других религий, которые выполняют свой долг на линии специальной военной операции и вносят свой огромный вклад в нашу победу", - приводит речь Матвиенко "Интерфакс".

Со своей стороны, глава РПЦ счел несправедливым, что у священников, отправившихся на передовую, до сих пор не имеется никаких льгот, в отличие от всех остальных участников боевых действий. По оценке патриарха, сегодня на СВО находятся более сотни представителей духовенства. Ему известно и о раненых, и о погибших священнослужителях.

Фото: ЗАКС.Ру