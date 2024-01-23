В Петербурге по подозрению в похищении человека задержали компанию мигрантов

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК), связанное с инцидентом на выходных. В воскресенье вечером они получили информацию о том, что в Московском районе 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья был избит компанией мужчин, помещен в багажник автомобиля и увезен в неизвестном направлении.

Как сообщает региональный главк МВД, подозреваемых удалось оперативно задержать в Веселом Поселке. Это случилось уже через два часа после тревожного звонка от родственника похищенного. Последний лежал в багажнике Hyundai в тяжелом состоянии, его госпитализировали.

В салоне машины находились трое мигрантов. Все они задержаны. Той же ночью в Невском районе силовики остановили вторую иномарку, в которой находился еще один подозреваемый, тоже иностранец. В ближайшее время всем четверым должны будут избрать меру пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру