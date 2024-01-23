Митрополит Варсонофий поздравил Милонова с 50-летием

На сайте петербургской митрополии появилось поздравление с полувековым юбилеем, адресованное депутату Госдумы Виталию Милонову. Документ подписан митрополитом Варсонофием.

Религиозный деятель отметил продолжительность политической карьеры Милонова и вспомнил обстоятельства ее начала, когда Россия находилась на "сложном этапе развития".

"Как верующий человек, Вы стремитесь, чтобы Ваши слова подтверждались жизнью по евангельским заповедям", - считает Варсонофий.

Среди депутатов предыдущих созывов петербургского парламента ЗакСа Милонов, по оценке митрополита, был одним из наиболее активных и талантливых. Согласно тексту поздравления, единоросса также отличает деятельное участие в делах милосердия.

фото: gov.spb.ru